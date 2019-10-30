Из тагильского политсовета «Единой России» исключили двух действующих депутатов думы и ушедшего со скандалом вице-мэра

Из нижнетагильского политсовета «Единой России» исключили действующего депутата гордумы Андрея Обельчака, экс-спикера НТГД Алексея Пырина и недавно ушедшего со скандалом из администрации вице-мэра по горхозяйству и строительству Владимира Юрченко. Ротацию состава местного политсовета партии провёл сегодня, 30 октября, мэр Нижнего Тагила и лидер тагильских единороссов Владислав Пинаев.



Пырина исключили из руководящего органа партячейки, так как он досрочно покинул пост председателя Нижнетагильской думы, где трудился последние два года. Тагильчанин согласился возглавить управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа. При этом он до сих пор остаётся действующим депутатом НТГД. Юрченко в конце августа написал заявление «в связи с выходом на пенсию». Этому предшествовал скандал с отстранением его от занимаемой должности в связи с проведением служебного расследования из-за конфликта интересов. Тогда Пинаев заподозрил, что ООО «Караван», которое строит многофункциональный стадион в Центре образования № 1, аффилировано с сыном заместителя мэра по строительству.

Андрей Обельчак за последние два месяца «выпил немало крови» у тагильских чиновников, задавая им на заседаниях комиссий и думы множество уточняющих вопросов. В этом году ранее он лишился должности директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений». До этого руководил МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС). На новое место он перешёл после проигрыша права на кресло спикера гордумы Алексею Пырину, при том что его «продвигал» экс-мэр Сергей Носов. Депутат Леонид Мартюшёв ещё до голосования просил единороссов снять кандидатуру директора НТТС с выборов председателя НТГД. По его словам, ранее в Генпрокуратуру РФ было направлено письмо с просьбой провести доследственную проверку в отношении Андрея Обельчака из-за того, что он якобы нарушал закон во время своей работы на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Обельчак в ответ заявил, что за его действия на НТМК и НТТС ему не стыдно.

Ротация состава руководящего органа партячейки была проведена на 37-й отчётно-выборной конференции отделения ЕР. Вместе с Алексеем Пыриным, Владимиром Юрченко и Андреем Обельчаком из состава политсовета были исключены также директор спортшколы «Юность» Сергей Кутемов и пенсионер Валерий Симонов. Вместо них в политсовет приняли в числе прочих нового вице-мэра по горхозяйству Егора Копысова, руководителя «Молодой гвардии» ЕР Дмитрия Арды и главврача горбольницы № 4 Жанну Климову. Они вошли в состав руководящего органа по итогам тайного голосования, в котором приняли участие 118 присутствовавших на конференции делегатов из 217 существующих.