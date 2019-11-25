Из Совета Федерации исключат хабаровского сенатора после огласки истории с его судимостью

Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова из-за огласки в СМИ истории с его судимостью, пишет РИА Новости.

Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР вошёл в верхнюю палату российского парламента в октябре, однако уже через неделю написал заявление об уходе. Согласно данным на сайте хабаровского избиркома, у парламентария есть погашенная в 2009 году судимость по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что эту информацию не размещали на сайте избиркома региона во время выборов, а появилась она там 16 октября — «после того, как шум пошёл в прессе». ЦИК проводит расследование по поводу сокрытия важной информации о политике, собственное разбирательство организовали и на региональном уровне.

Приятнов также покинет кресло в региональной думе, куда его избрали по партийному списку в сентябре. Хабаровская дума пока не приняла решения по новой кандидатуре своего представителя в Совфеде. До Приятнова краевое Заксобрание 24 года представлял Виктор Озеров.