Из пригорода Нижнего Тагила депортируют на родину иммигрантов из Узбекистана и Таджикистана

Пригородный районный суд рассмотрел административное дело в отношении двух граждан Узбекистана и гражданина Таджикистана. На мужчин были составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ, уклонение от прохождения иммиграционного контроля, медицинского освидетельствования, предусмотренных законодательством РФ).

«Установлено, что трое иностранных граждан прибыли на территорию России с целью трудоустройства. Однако никто из них не был трудоустроен официально, жили мужчины на случайные заработки. После окончания срока временного пребывания из страны не выехали, а продолжали жить на территории без документов», — сообщает пресс-служба суда.

Суд всем троим назначил наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей и депортацию за пределы РФ.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу. Иммигранты помещены в специальное учреждение для иностранных граждан и лиц без гражданства для последующего исполнения решения суда.

Отметим, что на этой неделе начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков рассказал на заседании регионального Законодательного собрания, что в 2023 году на территорию Среднего Урала въехало 199 тысяч иностранных граждан.

«Основные миграционные потоки составляют граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В сфере организации незаконной миграции органами внутренних дел выявлено практически 900 преступлений», — рассказал генерал Мешков.

По словам полицейского, в прошлом году из России было выдворено 496 незаконных мигрантов, а 3,2 тысячи запрещён въезд в Россию.

Также Александр Мешков рассказал, что в 2023 году был обнаружен и купирован крупный канал нелегальной миграции, который организовали граждане России и Таджикистана. Уголовное дело в отношении преступной группы расследуется.