Из предвыборной гонки за депутатские кресла в гордуме Нижнего Тагила выбыли 8 кандидатов

Ленинская районная территориальная комиссия Нижнего Тагила утвердила окончательный список кандидатов в гордуму восьмого созыва на предстоящих сентябрьских выборах. Восемь человек, которые выдвигались первоначально, не прошли регистрацию и выбыли из дальнейшей борьбы за депутатские кресла.

Число сторонников «Единой России», «Новых людей», КПРФ и «Гражданской инициативы» не изменилось. Не подали документы два кандидата от ЛДПР, один — от «Справедливой России» и шесть самовыдвиженцев.

На выборы в Нижнем Тагиле выдвигались 117 кандидатов, но документы активиста Александра Иванова, выступающего за права работников «Уралвагонзавода», не приняли даже на первом этапе из-за неправильно собранных подписей. В итоге окружные избирательные комиссии ожидали документы на регистрацию от 116 кандидатов, но получили их только от 108 претендентов.

Статус выдвинутого кандидата в избирательном округе № 6 утратил сторонник ЛДПР 22-летний Никита Татауров, который работает составителем поездов на ЕВРАЗ НТМК. Теперь в этом округе два партийных кандидата: начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров от «Единой России» и председатель профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров от СР.

В избирательном округе № 11 выбыл Василий Ткачук от «Справедливой России». Здесь будут конкурировать ведущий специалист ЕВРАЗ НТМК самовыдвиженец Елена Александрова, от «Единой России» — директор детских садов «Радость» Елена Городилова, от «Новых людей» — менеджер по снабжению в администрации ООО «Стройметсервис» Алексей Львов, от ЛДПР — пенсионер Владимир Солодков.

В избирательном округе № 12 экоактивист и руководитель РОО СО «Чистый Урал» Дмитрий Есин, который был самовыдвиженцем, также потерял статус кандидата в депутаты. От «Единой России» по этому округу баллотируется президент НКО «Фонд социальной поддержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса Министерства путей сообщения РФ» Станислав Зыкин, от ЛДПР — индивидуальный предприниматель Ольга Найдёнова, от партии «Новые люди» — заместитель начальника отдела «Нижнетагильского института испытания металлов» Иван Путилов, от КПРФ — вальцовщик по сборке и перевалке клетей ЕВРАЗ НТМК Захар Седяев.

В избирательном округе № 14 потеряли статус два кандидата. Индивидуальный предприниматель Алексей Лабазин от ЛДПР и директор Высокогорского многопрофильного техникума самовыдвиженец Лев Казаков. В округе остаются два кандидата: Алексей Игнатьев от «Новых людей» и сердечно-сосудистый хирург городской больницы № 4 Андрей Шерстобитов от «Единой России».

В избирательном округе № 17 выбыл из дальнейшей предвыборной гонки ведущий специалист ЕВРАЗа Антон Терехов. Однако в округе остаются кандидаты-однофамильцы. Здесь баллотируются Александр Данилов от КПРФ и неработающий самовыдвиженец Константин Данилов, который живёт в посёлке Новоасбест. Также в качестве самовыдвиженца зарегистрировался пенсионер Вячеслав Залесов. «Единую Россию» представляет медиаменеджер Ирина Пудовкина, ЛДПР — студент горно-металлургического колледжа 20-летний Никита Лобарев, от «Новых людей» зарегистрирован монтажник технологического оборудования Павел Улыбин.

В избирательном округе № 19 выбывает водитель-инкассатор Центрального банка Иван Макаров, который составлял конкуренцию депутату прошлого созыва однофамильцу Игорю Макарову от «Справедливой России». Помимо Игоря Макарова, здесь остаются директор ООО «Полюс КоМ-НТ» Екатерина Носова от ЛДПР и директор благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников от «Единой России».

В избирательном округе № 25 не подал документы на регистрацию для участия в выборах студент УрФУ 25-летний Фахриддин Бутаев.

Сейчас среди претендентов 19 кандидатов-самовыдвиженцев, 25 человек от «Единой России», 22 — от ЛДПР, 19 — от партии «Новые люди», 13 — от КПРФ, 9 — от «Справедливой России» и один — от партии «Гражданская инициатива». Обо всех кандидатах по округам подробно мы рассказывали в нашем материале.

Напомним, выборы в гордуму Нижнего Тагила 11 сентября пройдут по новым правилам. В конце 2021 года муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам. Изменения коснулись и числа депутатских кресел: теперь их 25 вместо 28.