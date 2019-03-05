Из Перми в Екатеринбург запустят скоростную «Ласточку»

Из Перми в Екатеринбург хотят запустить электропоезд «Ласточка», пишет «Областная газета». Предложение о запуске скоростного поезда вынес глава Минтранса Пермского края Николай Уханов на заседании рабочей группы парламента региона.

На «Ласточке» дорога от Перми до Екатеринбурга займёт около пяти часов.

«Если бы электричка была в пути более пяти часов, то стала бы неконкурентоспособной. Автобус идёт около шести часов, поэтому думаю, что поезд будет востребован», — рассказал Уханов.

По словам министра, маршрут потребует субсидии — 55 миллионов рублей в год, и отметил, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву уже направлено предложение частично софинансировать маршрут на 32 миллиона. Субсидия из бюджета Пермского края может составить 23 миллиона.

Раньше между Екатеринбургом и Пермью курсировал электропоезд «Пермской пригородной компании» — «Парма», но в 2016 году маршрут был признан убыточным и его закрыли. А в феврале 2019 года появился прямой автобусный рейс до Екатеринбурга.