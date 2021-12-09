Из Нижнего Тагила запустят новый рейс до Приобья 

Свердловская железная дорога 12 декабря опубликует новый график движения пассажирских поездов на 2021–2022 годы. На СвЖД появятся новые поезда дальнего следования, один из них будет отправляться из Нижнего Тагила.

Как сообщили в пресс-службе компании, новый пассажирский поезд № 383 сообщением Нижний Тагил — Приобье будет отправляться с вокзала в 20:58 по местному времени. Также до Приобья будет курсировать поезд № 362 из Екатеринбурга. До Нового Уренгоя можно будет доехать поездом № 120/119 из Перми.

Добавится ещё один рейс «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень, он будет отправляться в 06:28 по местному времени. Обратно из Тюмени скорый электропоезд будет отправляться в 17:36 и прибывать в Екатеринбург в 22:16. Время в пути составит 4,5 часа.

Новый скорый поезд № 99/100 сообщением Екатеринбург — Сургут будет следовать через Тюмень и Тобольск. Отправление поезда из Екатеринбурга в 17:36 по местному времени. Из Сургута — в 19:00. В составе поезда появятся, помимо плацкартных и купейных вагонов, вагоны с местами для сидения.

Всего в новом графике на СвЖД будет курсировать 156 поездов, в том числе 86 пар скорых.

Подробнее об изменениях в графике движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» или по телефону 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).