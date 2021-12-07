Из Нижнего Тагила можно будет доехать на электричке до центра Екатеринбурга

С 12 декабря изменится маршрут электропоезда № 6460 Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский. Его продлят до центра столицы области. А электричка № 6459 сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил теперь будет выезжать не с Керамика, как раньше, а со станции Шарташ, рассказали E1.ru в пресс-службе Минтранса региона.

В ведомстве пояснили, что спрос на электрички постоянно мониторят и могут подстроиться под потребности пассажиров. Поэтому теперь поезд маршрута Екатеринбург — Нижний Тагил будет следовать с Шарташа, делать остановки в черте Екатеринбурга на станциях Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо и Екатеринбург-Сортировочный.

Также будет продлён четырёхчасовой маршрут электропоезда сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский, который будет доезжать до центра Екатеринбурга.