Из Нижнего Тагила до Кольцово снова начнут курсировать «Ласточки»

В Нижнем Тагиле возобновят движение «Ласточки» по маршруту Нижний Тагил — Екатеринбург — аэропорт Кольцово. С 16 апреля Свердловская железная дорога переходит на летнее расписание, число электропоездов увеличится.

«Ласточка» из Нижнего Тагила в аэропорт Кольцово будет курсировать ежедневно, время в пути составит 2 часа 23 минуты. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Невьянск, Верх-Нейвинск, ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, Первомайская и Шарташ.

Из Нижнего Тагила «Ласточка» будет отправляться в 20:23, в Екатеринбург она прибудет в 22:20, а прибытие в Кольцово запланировано на 22:46. Со станции аэропорта электропоезд будет отправляться в 02:44, в Екатеринбурге будет в 03:16, прибытие в Нижний Тагил — в 05:09.

Всего в Свердловской области в летний период, с 16 апреля по 9 октября, будет ходить 22 дополнительных пригородных поезда. Они традиционно назначаются на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока, отмечают в СвЖД.

Количество вагонов в поездах на это время увеличат. Большинство электричек из Екатеринбурга до Нижнего Тагила будут состоять из шести вагонов. Зимой поезда курсируют с четырьмя вагонами.

Подробное расписание электричек можно найти в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте АО «Свердловская пригородная компания» и на вокзале.