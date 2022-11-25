«Из мест лишения свободы уже не звонят, это прошлый век». В Нижнем Тагиле за год на 24% увеличилось количество IT-мошенничеств

В Нижнем Тагиле за десять месяцев 2022 года количество преступлений совершённых с использованием информационных-телекоммуникационных технологий увеличилось на 24%. Всего с начала года зарегистрировано 342 преступления из которых раскрыто всего 15, в прошлом году было раскрыто 6. Преступления с помощью хищения денежных средств с банковских карт зарегистрировано 299 из которых раскрыто 152.

Основные способы, которыми пока успешно пользуются аферисты, связаны с запугиванием жертвы тем, что на её имя неизвестные якобы берут кредит или срочно нужно защитить сбережения, которые по каким-то причинам находятся в опасности. После чего мошенники, с подключением в криминальную схему лжесотрудников банков и правоохранительных органов, требуют оперативно перевести деньги на указанный аферистами «безопасный» счёт, либо взять кредит и осуществить серию транзакций. В Нижнем Тагиле в этом году зафиксировано 140 таких случаев.

Если раньше мошенники обманывали граждан находясь в местах лишения свободы, то сейчас же в преступники, в основном, находятся за пределами Российской Федерации.

«Дистанционное мошенничество началось с звонков из мест лишения свободы. Именно оттуда начались первые преступления, но там были совершенно другие случаи обмана, которые происходили много лет назад, это уже прошлый век. Сейчас большинство организаторов дистанционных махинаций находятся за пределами страны», — рассказала руководитель пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.

Сложность таких преступлений заключается в том, что они осуществляются дистанционно, большая часть организаторов махинаций находятся за пределами страны. Вторая проблема — сим-карты с которых звонят мошенники и счета на которые поступают денежные средства обманутых граждан чаще всего оформлены на третьих лиц.

Другая схема, которой пользуется преступники — это помощь родственникам, которым грозит привлечение к уголовной ответственности. Лжесотрудник правоохранительных органов звонит жертве и просит заплатить определенную сумму за освобождение близкого. При этом деньги приезжает забирать курьер.

«Организаторов таких преступлений поймать сложно. Но соучастников, так называемых курьеров, мы ловим. Это те, которые приезжают забирать деньги. Часть суммы, определённый процент, они оставляют себе, а остальное сразу же переводят организаторам. Всего в течение года зафиксировано 48 таких преступлений», — рассказал начальник следственного управления МУ МВД «Нижнетагильское» подполковник юстиции Ахсар Келезсаев.

Имеются и другие распространённые разновидности дистанционного мошенничества — взлом страниц в соцсетях и рассылка сообщений друзьям и родственникам с просьбой о денежной помощи на определённый срок. Всего таких зарегистрированных случаев 46. Мошенничество с помощью сайтов с объявлениями «Авито» и «Юла», а также «инвестиционные компании». Последние на протяжении 2-3 месяцев предлагают людям вложится в какой-либо проект и перевести деньги в компанию, а после вытягивают из клиента всё больше денег. Когда человек хочет воспользоваться деньгами и просит вернуть их обратно, лжекомпания перестает выходить с ним на связь. Таких зарегистрированных случаев — 30.

Пострадавших тагильчан от дистанционного мошенничества от 18 до 60 лет — 520 человек, старше 60 лет — 121 человек. По статистике, самые частые жертвы мошенников — это пенсионеры.

Полиция Нижнего Тагила советует гражданам быть более внимательными, ни при каких условиях не впускать в дом незнакомцев, не отвечать на неизвестные номера телефонов, не передавать свои данные и реквизиты банковских карт. В подобных ситуации правоохранители советуют позвонить по телефону 02 и обратиться за помощью в дежурную часть полиции.