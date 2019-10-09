Из мэрии Нижнего Тагила уволился начальник контрольно-ревизионного управления

С сегодняшнего дня, 9 октября, в мэрии Нижнего Тагила больше не работает начальник контрольно-ревизионного управления Максим Малахов. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе администрации города, отметив, что он сам написал заявление об уходе. В ближайшее время обязанности Малахова будет исполнять его уже бывший заместитель Дмитрий Самохвалов.

Малахов проработал в мэрии 10 лет. На должность начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Максим Малахов был назначен 5 ноября 2013 года. До этого он был замом руководителя того же структурного подразделения, ещё ранее работал в правовом управлении. В 2014 году СМИ писали о том, что экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассматривал его кандидатуру для назначения на должность своего первого зама.