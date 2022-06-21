Из Кольцово в Ереван можно будет летать каждый день

Авиакомпания «Россия» увеличила число рейсов из аэропорта Кольцово в столицу Армении до пяти в неделю. С 20 июня полёты будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на отечественных лайнерах Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба Кольцово.

Отмечается, что сейчас четырежды в неделю из Кольцово в Ереван летает авиакомпания Red Wings. С появлением дополнительных рейсов полёты из Екатеринбурга будут выполняться каждый день силами двух авиакомпаний. В субботу и воскресенье для путешествия в Армению можно будет выбрать один из двух рейсов.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 21:05, прилёт — на 23:45. Отправление из Еревана на следующий день в 00:35, прилёт в Кольцово в 05:10 по местному времени.

По данным пресс-службы аэропорта, Ереван — востребованное направление полётов у свердловчан. По итогам 2021 года на маршруте было обслужено около 50 тысяч пассажиров.