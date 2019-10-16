Из календаря прививок могут исключить вакцинацию от туберкулёза в шестилетнем возрасте

Минздрав РФ выступил с предложением исключить из национального календаря профилактических прививок вакцинацию против туберкулёза для детей в возрасте 6–7 лет. Соответствующий документ был опубликован 15 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав также предлагает прививать от коклюша взрослых, в окружении которых есть не привитые от данного заболевания дети, а также людей из групп риска — работников образования, здравоохранения и транспорта.

Как пишет ТАСС, помимо этого, внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В частности, в него предлагается включить вакцинацию против лихорадки Эбола граждан, выезжающих за пределы России в регионы, где наблюдались вспышки заболевания, а также россиян, которые работают с живыми культурами возбудителя лихорадки.

В настоящее время в календарь прививок включены вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита (свинки).