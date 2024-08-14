Из ИК-13 Нижнего Тагила выйдет на свободу по УДО осуждённый за пытки экс-начальник иркутской колонии Алексей Агапов

Накануне Свердловский областной суд оставил без изменения решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об условно-досрочном освобождении экс-начальника ИК-6 Иркутска Алексея Агапова.

Напомним, в январе 2021 года Агапова и бывшего начальника СИЗО-1 Игоря Мокеева отстранили от должностей из-за проверки по фактам сексуального насилия над осуждёнными и незаконных действий сотрудников ИК-6. В марте Агапова задержали по уголовному делу о пытках в отношении заключённого Тахиржона Бакиева после бунта в колонии № 13 Ангарска в 2020 году. По версии следствия, начальство колонии подговорило арестантов издеваться над Бакиевым для получения информации об организаторах мятежа. Сокамерники изнасиловали Бакиева шваброй, а затем держали его под нарами. У мужчины был повреждён позвоночник, порваны кишки.

В феврале 2023 года суд вынес приговор Алексею Агапову и двум его подчинённым — Антону Ерохину и Алексею Медникову. Им было назначено одинаковое наказание за превышение должностных полномочий (ст. 33 ч. 3, ст. 286 ч. 3 п. а УК РФ) — 5 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на 1,5 года.

Тахиржон Бакиев покончил с собой в СИЗО-1 в феврале 2024 года.