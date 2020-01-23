Из Гражданского кодекса исключат понятие минимального размера оплаты труда

Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, согласно которому из Гражданского кодекса уберут определение минимального размера оплаты труда (МРОТ) — вместо него может появиться новое определение, например финансовая единица, со ссылкой на пресс-службы правительства и Минюста пишут «Известия».

«Законопроект, который готовит Минюст, носит название "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов», — говорится в материале издания.

Как пояснили в пресс-службе Министерства юстиции РФ, изменения готовятся в связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл. Эту ситуацию необходимо исправить, исключив двоякое толкование.

«Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам», — уточнили в Минюсте.

Согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному ещё в мае 2019 года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона «О минимальном размере оплаты труда», а точнее — исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей. В частности, сборы и штрафы, основанные на МРОТ, в Уставе железнодорожного транспорта теперь предлагается начислять исходя из их базового размера, равного 100 рублям.

Помимо документа, который готовит Минюст, аппаратом кабинета министров уже прорабатывается законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда». Согласно плану законотворческой деятельности, в Госдуму они должны быть внесены в марте 2021 года.