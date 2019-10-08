Из Екатеринбурга запустят рейс в Нижний Новгород

В Кольцово вновь появится прямой рейс в Нижний Новгород — с 18 октября его будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» на Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Из Екатеринбурга рейс будет вылетать по средам и пятницам в 16:50, а из Нижнего Новгорода — по средам и пятницам в 12:10 местного времени. Время в пути составит 1 час 50 минут. Билет в одну сторону на первый рейс обойдется минимум в 4 тысячи рублей (а дальше — от 2600 рублей), в обе — от 6 до 14 тысяч рублей.

«Мы реализуем программу развития региональных авиаперевозок. Сегодня Кольцово — один из лидеров по количеству внутренних маршрутов, пассажирам доступно четыре десятка российских городов», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что рейсы в Нижний Новгород уже были в расписании Кольцово в начале 2019 года — тогда полёты из Екатеринбурга осуществляла авиакомпания «Комиавиатранс». В 2017 году трижды в неделю рейсы выполняла авиакомпания UTair.