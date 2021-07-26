Из Екатеринбурга возобновили авиарейсы в Болгарию

Из Кольцово с 25 июля возобновлены рейсы в Болгарию, сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям. Airbus A320 будет отправляться из Кольцово в 14:45. Обратный рейс из Бургаса будет прибывать в Екатеринбург в 00:40 следующего дня.

«Въезд разрешён при наличии действующего цифрового сертификата вакцинации ЕС, документа о перенесённом заболевании или документа о проведении ПЦР-теста. Не менее 5% въезжающих будет проведён дополнительный тест», — уточняется на сайте МИД России.

Ранее рейсы в Бургас выполнялись из Кольцово до сентября 2019 года, по итогам года на данном направлении было обслужено 8,2 тысячи пассажиров.