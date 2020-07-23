Из бюджета Свердловской области выделят миллиард рублей на Ледовую арену УГМК в Екатеринбурге

Бюджет Свердловской области в 2020 году выделит 1 млрд рублей на многофункциональную Ледовую арену УГМК, которая возводится в Екатеринбурге на месте снесённой недостроенной телебашни, пишет Znak.com.

Из проекта изменений в региональную программу «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года» следует, что эти средства являются бюджетными инвестициями для данного объекта. Уточняется, что в прошлом году объём бюджетных инвестиций, выделенных на Ледовую арену, составил 300 млн рублей.

Свердловская область в лице МУГИСО и компания «УГМК-Холдинг» являются учредителями АО «Ледовая арена», которое ведёт строительство спортивного сооружения. В качестве вклада в капитал акционерного общества областные власти внесли недостроенную телебашню и земельный участок, на котором она расположена. Позднее УГМК снесла телебашню, несмотря на выступления общественности.

Спортивно-развлекательный комплекс, строительство которого ведётся с прошлого года, будет вмещать 15 тысяч мест и сможет принимать соревнования по 11 видам спорта, а также крупные концертные мероприятия. Кроме того, дворец станет домашней ареной для ХК «Автомобилист». За сутки трибуны арены можно будет трансформировать под проведение соревнований, а также под концерты. Кроме основной ледовой арены, в здании будет тренировочный каток. Объект займёт участок в квадрате улиц Декабристов — Куйбышева — 8 Марта и набережной Исети.

Общая площадь дворца составит почти 100 тысяч квадратных метров, высота внутреннего пространства будет достигать 27 метров, а безопорная зона над ареной достигнет почти 100 метров. Здание эллипсовидной формы займёт территорию в 5 гектаров.

По проекту снаружи Ледовая Арена УГМК также будет иметь внешний сетчатый металлический каркас медного оттенка в соответствии с фирменным стилем Уральской горно-металлургической компании. Крышу эллипсовидной формы украсит большой логотип УГМК, а на центральном фасаде установят большой медиаэкран.

Согласно документам, основные помещения УГМК-Арены буду окружены стилобатом, через который зрители будут проходить внутрь здания. Внутри этого стилобата разместятся малая (тренировочная) арена для спортсменов, паркинг для автомобилей и автобусов, которые будут привозить команды и творческие коллективы, а также технические помещения. Вокруг главной площадки комплекса разместятся вместительные трибуны, в том числе телескопические, выдвигающиеся перед проведением концертов для увеличения числа зрительных мест. Предполагается строительство ресторана на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 метра и иметь панорамный вид на главную площадку.

УМГК также намерена обустроить территорию в 30 гектаров, прилегающую к Ледовой арене: предполагается, что строители приведут в порядок набережную, продлят её до улицы Декабристов, реконструируют близлежащие дороги и выполнят озеленение окружающего пространства.