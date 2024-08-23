Из больницы выписан 80-летний тагильчанин, который 17 часов провёл под завалами дома на улице Сибирской

Врачи выписали из областной клинической больницы № 1 80-летнего тагильчанина, который 17 часов провёл под завалами рухнувшего дома. Благодаря своевременно оказанной помощи жизни Вениамина Уртминцева уже ничего не угрожает.

«Пациент поступил в тяжёлом состоянии после многочасового нахождения в малоподвижном положении. Сразу же была проведена КТ-диагностика, первичная хирургическая обработка ран, весь объём противошоковых мероприятий. Для комплексной помощи пациенту привлекли реаниматологов, нейрохирургов, травматологов, хирургов, кардиологов. Во время обхода в нашей больнице глава Минздрава Андрей Карлов дал рекомендации по тактике лечения — учитывая возраст пациента и риски возможных сосудистых осложнений, было принято решение о его перегоспитализации в областную клиническую больницу», — пояснил главврач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

Бригада Территориального центра медицины катастроф доставила Вениамина Уртминцева на реанимобиле в Екатеринбург. Медики сразу же начали интенсивную инфузионную терапию для восстановления водно-электролитного баланса в обезвоженном организме. В ходе осмотра у мужчины также был диагностирован перелом восьмого грудного позвонка.

На четвёртый день после поступления в СОКБ № 1 пациента перевели из реанимации в отделение, где специалисты продолжили консервативное лечение. А ещё через две недели дедушку выписали из стационара.