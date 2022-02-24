Из аэропорта Кольцово отменены рейсы в Сочи и Краснодар. Работа южных аэропортов России приостановлена на неопределённый срок

В Кольцово сегодня, 24 февраля, было отменено и перенесено несколько рейсов в южном направлении. Рейсы N4-141 Екатеринбург — Сочи (Nordwind), U6-209 Екатеринбург — Краснодар («Уральские авиалинии»), U6-219 Екатеринбург — Сочи («Уральские авиалинии»), SZ-210 Екатеринбург — Душанбе (Somon Air) отменены.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний», — сообщил пресс-секретарь аэропорта Андрей Клименских E1.ru.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что в южном направлении сегодня их самолёты не полетят.

«В связи с закрытием воздушного пространства для полётов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях авиакомпания отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24 февраля 2022 года», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Скриншот онлайн-табло с сайта svx.aero



Уточняется, что с 03:45 (мск) 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. По данным ведомства, ограничения на полёты из аэропортов юга России будут действовать до 03:45 2 марта.