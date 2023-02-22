Иван-Царевич, Садко и Колобок. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств покажут графику Васнецова и Рачёва

В Нижнем Тагиле в музее изобразительных искусств в течение месяца будут представлены иллюстрации к детской литературе известных отечественных художников. Выставочный проект «Живая русская сказка» (0+) приехал из Москвы. В экспозиции более 60 работ лучших художников-графиков XX века, в том числе Юрия Васнецова и Евгения Рачёва — чьи иллюстрации к сказкам многим знакомы с детства. Открытие выставки пройдёт 22 февраля в 15:00.

Проект реализует фонд «Искусство наций» на средства гранта президентского Фонда культурных инициатив. Все работы на выставке посвящены авторским и народным сказкам, а также мифам, былинам и скоморошинам. Экспозиция поделена на несколько разделов. Какие-то работы повествуют о доброте, другие — о смекалке и храбрости. Выставка имеет интерактивные элементы, маленькие гости музея смогут потрогать репку из известной сказки, а также узнать, как пахнет Колобок и Аленький цветочек.

«Специально разработанная экскурсионная программа-квест позволит ребёнку стать участником процесса знакомства с русскими былинными и сказочными героями: Иваном-Царевичем, Царевной-Лебедь, Садко и Колобком. Вместе с педагогом ребёнок сможет создать картину с традиционным сюжетом в технике линогравюры», — отмечают в музее.

Выставку «Живая русская сказка» также покажут в Полевском и Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле она будет идти с 22 февраля по 2 апреля.