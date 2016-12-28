Итоги года: интернет в Нижнем Тагиле

Конец года – это время подведения итогов. Конечно, итоги у каждого свои. Счастливые мамы и папы вспоминают все яркие достижения своих детей. Дед Мороз пересчитывает подарки, чтобы каждый малыш получил свой сюрприз под ёлку. А редакции «Между строк» стало интересно, как развивался интернет в Нижнем Тагиле в 2016 году.

Чтобы узнать итоги года, мы обратились к интернет-провайдеру Convex.

«Convex присутствует в 14 городах Свердловской области. Общая площадь присутствия холдинга – 5754 квадратных километра», – говорит представитель компании Сергей Самохвалов.

Редакция «Между строк» сравнила этот показатель с другими известными мировыми цифрами. Оказалось, что площадь территорий, на которой работает Convex, сопоставима с суммарной площадью сразу четырёх крупнейших городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Перми.

Ещё одной интересной цифрой стала длина всех проложенных коммуникаций:

«Длина протянутых за всё время кабелей равна 1/3 экватора», – делится занимательным показателем Сергей.

А если сопоставить эту цифру с самыми крупными российскими длинами, можно с уверенностью заявить, что Convex проложил коммуникации длиной в 3 самые протяжённые реки России: Обь, Амур и Лена. Или 1,25 от длины всей Великой китайской стены. Согласитесь, внушительная цифра?

Всё большую популярность в Нижнем Тагиле набирает беспроводной интернет: тагильчане подключают к нему всё больше устройств. В связи с растущим спросом на WI-FI не менее масштабны достижения Convex в сфере обеспечения беспроводным доступом к интернету:

«Зона уверенного покрытия всех роутеров в сети Convex может составить 920 квадратных километров», – отмечает Сергей Самохвалов.

Таким образом, роутеры тагильских абонентов Convex при подходящих условиях могут обеспечить бесперебойную связь через WI-FI для территории площадью в три Нижних Тагила.

Вот такими интересными показателями был богат интернет Нижнего Тагила в этом году. Именно благодаря хорошему интернету тагильчане могут оперативно получать информацию и сидеть в соцсетях, смотреть телевидение и получать дистанционное образование, общаться с близкими в любом уголке мира.

А какими достижениями за минувший год гордитесь вы?



Информация на правах рекламы