Итоги 2022 года для малого бизнеса: внешние вызовы и государственная поддержка

В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП) подвели итоги уходящего 2022 года, который запомнится беспрецедентным санкционным давлением на российскую экономику. По мнению специалистов фонда, это был очередной непростой год для малого и среднего бизнеса, вновь показавшего свою высокую адаптивность и гибкость, умение работать и развиваться даже в экстремальных ситуациях. Этот навык малый бизнес успел приобрести и «прокачать» в 2020 и 2021 годах, в ситуации ограничительных мер и общей нестабильности, связанной со сложной санитарно-эпидемической ситуацией (COVID-19).

В середине 2022 года аналитики статистических ведомств зафиксировали ожидаемое снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области (в январе в области было 197 000 малых и средних предприятий, в июле — 191 000 субъектов МСП). Однако во второй половине 2022 года ситуация нормализовалась. Предприятия малого и среднего бизнеса адаптировались, реорганизовались, воспользовались инструментами государственной поддержки. Результат: по состоянию на 10 декабря 2022 года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области — 200 834 предприятия (в том числе 85 832 юридических лица и 115 002 индивидуальных предпринимателя).

Несмотря на ухудшение внешних условий, важной составляющей успешной работы малого и среднего предприятия является использование заёмных средств. Банки Свердловской области сохраняют высокие объёмы кредитования малого и среднего бизнеса, причём осенью 2022 года объём кредитов, предоставленных предпринимателям, вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Обязательным и порой непростым для исполнения заёмщика требованием банков является наличие залогового имущества или поручителя. Когда собственного залогового имущества у предпринимателя не хватает, можно рассчитывать на поддержку Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. СОФПП может предоставить поручительства и гарантии по банковским кредитам на сумму до 50 млн рублей. Ставка — 0,75% годовых от суммы поручительства, если основной вид деятельности торговля, и 0,5% при ином виде деятельности, отличном от торговли. При необходимости получателю поддержки может предоставляться рассрочка платежа.

Партнёрами СОФПП по гарантийной поддержке в Свердловской области выступают 27 кредитных организаций, в том числе филиалы крупнейших российских банков (Сбер, ВТБ, Открытие, ПСБ и другие). Процедура оформления поручительства максимально проста. Для получения гарантийной поддержки не нужно обращаться в СОФПП, все документы оформляются во время посещения банка-партнёра.

Поручительства СОФПП с 2017 года помогают получать оборотные средства ООО «Мегаполюс», специализирующемуся на оптовой торговле товарами для дома и сада. Предприятие работает с региональными сетями по всему Урало-Сибирскому региону. Среди заказчиков компании — «Сима-ленд», «Галамарт», «Брозекс», ежегодный оборот составляет порядка 300 млн рублей. Также оптовик поставляет продукцию для маркетплейсов, в том числе Wildberries и Ozon. Всего компания получила в фонде шесть поручительств на общую сумму 21,55 млн рублей по кредитам на сумму 61 млн рублей, в том числе два поручительства было выдано в текущем году. Компания-оптовик ежегодно обращается в банк за пополнением оборотных средств, необходимых для осуществления деятельности.

«Поскольку наше имущество заложено под возобновляемую кредитную линию, для привлечения оборотных средств нужны гарантии фонда. Первый раз я воспользовался гарантийной поддержкой 5 лет назад, сейчас это постоянная история», — рассказал директор ООО «Мегаполюс» Михаил Мялик.

Примечательно, что воспользоваться поручительством СОФПП при оформлении кредита в банке предприниматель может «бесшовно» — прямо в банке.

«У нас есть несколько вариантов поручительств. Максимальная сумма составляет 50 млн рублей, но не более 50% от основной суммы займа. Как правило, банки, с которыми мы сотрудничаем, сами предлагают предпринимателям такую возможность. Но иногда и предприниматели выступают инициаторами, понимая, что такой инструмент помогает облегчить получение средств», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По состоянию на 14 декабря 2022 года СОФПП выдал малому и среднему бизнесу Свердловской области 1154 поручительства на общую сумму 5 млрд 112 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем за весь 2021 год (по итогам 2021 года СОФПП выдал предпринимателям 326 поручительств на общую сумму 2 млрд 628,52 млн рублей). Поручительства СОФПП позволили предпринимателям привлечь в банках финансирование на сумму 13 млрд 20 млн рублей.

Больше информации о гарантийной поддержке можно получить на сайте СОФПП https://sofp.ru/ или по телефону горячей линии 8-800-500-77-85, которая работает без выходных.