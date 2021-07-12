Италия стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Италии одержала победу в финале чемпионата Европы по футболу, обыграв в Лондоне в серии послематчевых пенальти национальную команду Англии. В основное время каждая из команд забила по одному голу в ворота соперника. В самом начале встречи счёт открыл игрок Англии Люк Шоу, итальянцы смогли отыграться лишь на 67-й минуте, отличился Леонардо Бонуччи. В дополнительное время команды были осторожны и забитых голов зрители не увидели. В серии пенальти Италия оказалась сильнее — 3:2. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.