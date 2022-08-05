IT-специалисты, военнослужащие, нефтяники и инженеры. Свердловчане назвали самые престижные профессии

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» составил рейтинг самых доходных и престижных профессий. Согласно опросу, в котором приняли участие 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе из Свердловской области, за работника в сфере IT проголосовали 39%, за врача и госслужащего — 8%, за юриста — 5%, должность экономиста и инженера выбрали 4%. К статусу прибыльной свою профессию относит лишь 31% респондентов.

Также исследование показало, что 49% свердловчан не считают свою профессию престижной. Зато среди самых статусных 39% жителей выбирают вакансию программиста и работника сферы IT, 8% останавливают выбор на профессии врача, 7% голосуют за военнослужащего и сотрудника МЧС. Далее по убыванию разместились вакансии юриста, адвоката и прокурора — за них проголосовали 5% респондентов, за финансиста и инженера — 4%.

По данным опроса, в 40% случаев на выбор профессии респондентов повлияли обстоятельства, в 20% — увлечения и интересы, в 16% — оплата труда, в 3% — престиж, возможность карьерного роста, а также востребованность на рынке труда.