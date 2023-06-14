IT-академия ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле выпустила в этом году 66 юных программистов

Второй учебный год подряд в Нижнем Тагиле на площадке центра «Мой бизнес» реализуется проект по обучению школьников информационным технологиям «IT-академия ЕВРАЗа». 9 июня юные айтишники презентовали проектные решения в рамках кейсов, предоставленных партнёрами проекта, в том числе компанией ЕВРАЗ. Студенты первого и второго курса академии подготовили готовые решения, применяемые на производстве и в частном бизнесе.

В течение учебного года учащиеся с 9-го по 11-й класс проходили обучение в IT-академии, созданной на базе центра «Мой бизнес» при поддержке компании ЕВРАЗ, инвестиционной платформы «Вдело» и школы программирования «Железная логика». Школьники обучались на двух потоках. Обучающиеся второго курса академии, зачисленные по итогам обучения в 2021/2022 учебном году, сейчас уже выпускаются. По их словам, в планах поступление в институт на радиофакультет либо на специальности, связанные с IT-технологиями. Все выпускники академии получили сертификат об обучении по программе дополнительного образования, а также диплом об окончании IT-академии ЕВРАЗа.

На защите проектов ребята представили порядка 20 проектный решений, в том числе разработали системы оповещений при возникновении аварийных событий и управления складами.

Константин Бодров и Кирилл Белов — выпускники этого года. На первом курсе они разрабатывали игры. Ребята написали программу, которая позволяет с двух разных компьютеров играть в пинг-понг. В этом году они уже работали с реальным кейсом и сделали свою систему управления складом.

«Мы много узнали в IT-академии. Изначально научились работать на языке программирования Python, сейчас уже умеем работать и с другими языками. На последнем курсе было очень интересно, так как мы уже получали задания непосредственно от заказчиков. Что касается школы, то там, конечно, мы что-то делали на языке Pascal, но это не сравнится с программированием и теми знаниями, которые мы получили здесь, потому что сюда мы пришли ещё совсем “зелёными”, не зная азов», — рассказывают ребята.

Некоторым обучающимся академии во время образовательного процесса удалось поработать с реальными заказчиками. Например, Максим Карпов, Савелий Филатов, Владимир Таганцев и Алексей Шевелёв сотрудничали с компанией Bushido.

«Мы выпустили систему подбора аккумуляторов для автомобилей, с её помощью можно заказать их в Южной Корее. Вы заходите на сайт, выбираете машину, система подбирает подходящий вам АКБ, вы оставляете заявку, и с вами свяжутся. Это был наш первый заработок. На будущее есть и другие идеи для интернет-магазинов», — говорит участник команды Максим Карпов.

Сейчас общее количество мест в проекте 66, в этом году это 46 новичков и 20 выпускников первого курса. Благодаря ЕВРАЗу у 14 школьников, прошедших конкурсный отбор, была возможность обучаться бесплатно. С несколькими выпускниками IT-академии ЕВРАЗ остался на связи, и после окончания проекта они получили грант на обучение в УрФУ им. Б. Н. Ельцина с гарантией последующего трудоустройства на ЕВРАЗ НТМК.

Занятия проходили на площадке центра «Мой бизнес» два раза в неделю, ребята занимались по два часа, но иногда приходили и в неурочное время.

«Мы давали ребятам задания, которые нужны на комбинате, то есть в основе наших запросов реальные проекты, которые реализуются на ЕВРАЗе. После этого мы оценивали, как они с задачей справились, и награждали всех учеников. После окончания обучения в высших учебных заведениях многих ребят мы очень ждём на производстве», — рассказал директор по информационным технологиям ЕВРАЗа Андрей Савин.

Ученики академии умеют устанавливать и настраивать инструментальные средства для программных продуктов, разрабатывать и поддерживать проекты на языках программирования, анализировать структуру данных, выполнять тестирование и отладку программного обеспечения, применять современные инструментальные средства при разработке ПО и WEB-сервисов.