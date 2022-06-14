IT-академия ЕВРАЗа и центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле подготовила 62 юных программиста

9 июня в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошла защита проектов учеников IT-академии ЕВРАЗа и награждение юных программистов. В течение всего учебного года учащиеся с 8-го по 11-й класс проходили обучение в IT-академии, созданной центром «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и компанией ЕВРАЗ. За это время 62 школьника успешно реализовали проекты, которые теперь можно применять на производстве и в частном бизнесе.

Результаты своей работы ребята презентовали руководителям направлений ООО «ЕвразТехника ИС» Николаю Вакуленко и Константину Усову, которые выступили в качестве экспертов проектной работы. Также на награждении присутствовали директор по информационно-коммуникационным технологиям дивизиона «Урал» Андрей Савин и директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

«Классно, что мы сможем спустя восемь месяцев увидеть реальный результат вашей работы. А вообще хочу подчеркнуть, что учиться никогда не поздно, и мы с вами только начинаем. Возможно, в дальнейшем вы будете получать образование по разным направлениям, но собирать различные компетенции в свой багаж знаний и двигаться вперёд никогда не поздно», — сказала школьникам Юлия Ефименко.

Все выпускники получили сертификат об обучении по программе дополнительного образования, а также диплом об окончании IT-академии ЕВРАЗа. Теперь они умеют устанавливать и настраивать инструментальные средства для программных продуктов, разрабатывать и поддерживать проекты на языках программирования, анализировать структуру данных, выполнять тестирование и отладку программного обеспечения, применять современные инструментальные средства при разработке ПО.

Пять учеников IT-академии — Виктория Кривых, Владислав Корпусов, Андрей Трухар, Данила Худяков и Михаил Цымбал — получили грант от компании ЕВРАЗ на обучение в высшем учебном заведении. Эти средства они могут потратить на обучение в УРФУ в Екатеринбурге или в его филиале НТИ по направлениям «Информационные системы и технологии» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии». После окончания университета ребятам предложат заключить трудовой контракт, во время обучения они смогут проходить практику на предприятии.

«Сейчас очень большой запрос на IT-специалистов как со стороны небольших компаний, так и от промышленных гигантов. Новые IT-специалисты способны помочь повысить производительность труда на производстве. Но есть определённый разрыв между компетенциями, которые требуются в IT-индустрии, и ребятами, которые только получили высшее образование. Наша задача в рамках этого проекта — вовлечь талантливую молодёжь в сферу до того, как они сделают профессиональный выбор», — сказал руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

Ведущий преподаватель образовательной программы и технический директор инвестиционной платформы «ВДело» Руслан Мухутдинов рассказывает, что в процессе учеников IT-академии распределяли на команды, где каждый выполнял собственную задачу. Кто-то из ребят становился разработчиком, кто-то — тестировщиком, но при этом роли могли меняться. В рамках проекта 25 школьников учились на грантовых местах, которые предоставила компания ЕВРАЗ.

На занятия ученики IT-академии приходили в центр «Мой бизнес» два раза в неделю, уроки длились примерно по два часа. Однако преподаватели рассказывают, что задачи юные разработчики решали и в свободное от учёбы время.

В центре «Мой бизнес» убеждены, что образовательная программа IT-академии способна устранить разрыв между вузом и потребностями индустрии. Благодаря этому проекту они хотят обучать молодых ребят, которые помогут продвигать IT-индустрию вперёд.

Напомним, проект реализовывался при поддержке ЕВРАЗа, который направил на эти цели 845 тысяч рублей. Также партнёрами проекта стали IT-компания iRidium mobile, инвестиционная платформа «ВДело» и школа программирования «Железная логика». Чтобы попасть в академию, школьники прошли тестирование по базовым основам информатики, математики и языка программирования Python. На следующем этапе они изучали азы программирования, а на заключительном создавали проект, который в дальнейшем будет применяться на производстве.