Истории волонтёров, фотографов и сотрудников благотворительных фондов ждут на всероссийском конкурсе

Благотворительные фонды, волонтёрские движения, социально ответственные компании, фотографы-любители и профессионалы со всей страны могут поучаствовать в конкурсе фоторабот о жизни благотворительных организаций. Вместе со снимками организаторы конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» (12+) предлагают прислать небольшие текстовые истории, рассказывающие о повседневной и программной работе благотворителей.

Цель проекта, говорят организаторы, — привлечь внимание общества, власти и СМИ к теме благотворительности и к деятельности некоммерческих организаций, социально активных компаний и волонтёрских движений. В прошлом году две фотоистории участников проекта из России попали в число победителей европейского конкурса FOCUS: Philanthropy.

Работы финалистов конкурса традиционно размещают в широко посещаемых местах по всей России. Так, снимки появлялись на городских площадках, в вузах, аэропортах и на вокзалах. Кроме того, каждый год партнёры конкурса определяют специальные номинации. В 2022 году это «Женщины в благотворительности», «Инвестируя в молодёжь», «Делай добро» и «Портрет благотворительности».

Организует конкурс фотоисторий Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров». Его проводят ежегодно начиная с 2012 года. За это время в нём поучаствовали около 500 фотографов из 50 регионов России, они прислали более 2000 фотоснимков и историй.

В этом году впервые помимо конкурса пройдут творческие мастерские и мастер-классы с профессиональными фотографами и специалистами креативных индустрий. Подробности участия в конкурсе можно узнать на сайте «Форум доноров». Приём фоторабот продлится до 30 июня.