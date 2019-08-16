Историческая реконструкция Пионерского сквера в Нижнем Тагиле выполнена на 60%

В Пионерском сквере на Вагонке выполнено уже около 60% работ, рассказал АН «Между строк» Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой», которое отвечает за реконструкцию и возвращение исторического облика этой территории. Рабочие уложили уже почти 2 тыс. кв. м гранитной плитки. В октябре здесь можно будет пройтись по новым прогулочным дорожкам, любителям активного образа жизни — поиграть на мини-футбольном поле.

«В понедельник резинщики должны приехать, будут резиной площадки покрывать. Туалет модульный ставим, освещение практически всё уже сделали. По газонам будет много работы, с ними вид совсем другой уже станет здесь. 700-метровую велосипедную дорожку придётся переносить, пересогласовывать из-за того, что туда попали деревья», — рассказал Игорь Васильев.

К октябрю рабочие сделают тротуар рядом со сквером, установят игровое и спортивное оборудование и малые архитектурные формы: скамейки, урны, беседки для отдыха. На территории также поменяют оборудование фонтана, облицуют его гранитом и установят пять скульптур лягушек в бронзе, которые украшали объект в прошлом веке. Одну лягушку сделают в самом фонтане, две — по кромке и одну — возле него. Сегодня, 16 августа, ход работ по строительству Пионерского сквера оценил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Сквер Пионерский наконец-то начал преображаться, — отметил Пинаев. — Земляные работы подходят к концу, и сегодня уже видны изменения в лучшую сторону. Здесь в усиленном темпе работает генподрядчик “Тагилдорстрой” вместе с субподрядными организациями. Был момент, когда мы провалились по срокам, потому что ждали в том числе материалы. Сейчас график практически восстановлен. Ведутся работы уже по строительству фонтана, что станет изюминкой, ядром сквера. Фонтан с фигурами лягушек, надеюсь, оценят жители Дзержинского района. С моей точки зрения, он станет таким маленьким привлекательным местом, которое, может, когда-то породит свои легенды, просто украсит этот сквер, разнообразит его. Будет всегда вызывать у людей некую улыбку, что будет поднимать настроение».

Работы по реконструкции сквера, напомним, ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды. Общая площадь благоустройства участка составит около 25 тыс. кв. м.

Сегодня мэр Владислав Пинаев проверил, как ведутся строительные и ремонтные работы сразу на нескольких объектах в Дзержинском районе. Он побывал в школе № 9, порог которой в этом году впервые переступят 60 первоклассников. Летом во всех учебных кабинетах образовательного учреждения сделали косметический ремонт. В 2020 году для учащихся школ № 9 и 35 организуют спортивную площадку. Также глава Нижнего Тагила осмотрел приведённую в порядок площадку у памятника Серго Орджоникидзе.