Источник: Тагильское информационное агентство «Новый город» находится на грани закрытия

ИА «Новый город», которое принадлежит известному медиаменеджеру Александру Соловьёву, находится на грани закрытия. Об этом агентству новостей «Между строк» рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам собеседников редакции, в настоящее время «Новый город» возвращает предпринимателям деньги за невыпущенные рекламные материалы. Помимо этого, издание покидают ключевые сотрудники.

Информацию о своём уходе подтвердил главный редактор издания Алексей Хлопотов.

«Мне предложили очень хорошую и перспективную работу, я бы даже назвал её “работой мечты”, — пояснил Хлопотов АН “Между строк” в минувшую пятницу. — Поэтому не смог отказаться от предложения и написал заявление об уходе. Сейчас учредитель решает, что делать с “Новым городом”. Один из вариантов был действительно закрыть сайт и прекратить выход газеты (по радио там более жёсткие условия). Я был против. Предложил варианты продолжения работы “Нового города” и кандидатуру на должность главреда. Поначалу это не было принято. Но сейчас вопрос снова обсуждается, и я думаю, что “Новый город” продолжит свою работу. А может, даже ещё и усилится. Во всяком случае, у меня последний день в пятницу».

Сегодня, 14 октября, Алексей Хлопотов заявил, что пока передаёт дела исполняющей обязанности главного редактора Наталье Филимоновой, которая ещё в августе пробовалась на должность редактора новостей в муниципальное «Тагил-ТВ».

«Эту неделю сайт точно ещё работает. А кто его будет вести со следующей недели и будут ли вести вообще — непонятно», — отметил Хлопотов.

Сам Александр Соловьёв в телефонной беседе не подтвердил информацию о закрытии ИА «Новый город» и раскрыть подробности кадровых перестановок в издании и его будущего отказался.