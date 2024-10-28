Использование искусственного интеллекта для создания контента: гид от маркетолога и эксперта по нейросетям Владислава Фемистоклова

Использование технологий искусственного интеллекта открывает новые горизонты для создания контента. На площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) состоялся онлайн-воркшоп, посвящённый использованию ИИ для создания текстового и визуального контента (18+). Ведущий мероприятия Владислав Фемистоклов, системный маркетолог и эксперт по нейросетям, показал участникам, как эти инструменты могут помочь предпринимателям и маркетологам повысить эффективность их работы. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы вместе с экспертом собрали гид, где подробно рассказали, какие задачи может решать ИИ, как выбрать нейросеть и сформулировать промты для неё.

Как использовать ИИ?

1. Генерация текста

Создание качественного контента — это основа успешного маркетинга. Искусственный интеллект может значительно упростить этот процесс. С помощью ИИ вы можете генерировать статьи, блоги, посты для социальных сетей и рекламные материалы.

Как это работает?

Вы задаёте тему, и нейросеть подбирает индивидуальные тексты на основе ваших требований. Это не только экономит время, но и позволяет сосредоточиться на других важных аспектах вашего бизнеса.

2. Ответы на вопросы

ИИ способен быстро и точно предоставлять информацию по различным запросам. Он может вести диалог, что делает взаимодействие более удобным и интуитивным.

Преимущества: это особенно полезно для обслуживания клиентов: ваши пользователи могут получать мгновенные ответы на свои вопросы, что улучшает их опыт и повышает удовлетворённость.

3. Помощь в обучении

Искусственный интеллект может объяснять сложные концепции и темы, делая обучение доступнее. Он также может помочь в написании учебных работ и эссе, предоставляя структурированные советы и примеры.

4. Креативные идеи

Генерация идей — ещё одна область, где ИИ может оказать значительное влияние. Он может помочь вам придумать уникальные концепции для проектов и рекламных кампаний.

Как это сделать?

Используйте ИИ для мозговых штурмов: он предлагает свежие идеи, которые могут вдохновить вас на новые креативные решения.

5. Коррекция и редактирование

Проверка грамматики, орфографии и стилистики — важный этап в создании контента. ИИ может предложить улучшения и исправления, что сделает ваш текст более профессиональным.

Рекомендации по работе с ИИ:

Указывайте всегда желаемую длину текста и контекст, чтобы ИИ мог лучше понять ваши потребности.

Будьте ясными и конкретными.

Укажите желаемую длину текста.

Добавьте контекст.

Сформулируйте стиль и тон.

Уточните формат.

Mymeet: автоматизация заметок о встречах

Используйте ИИ для автоматизации ваших заметок о встречах. Mymeet позволяет получать транскрибацию, автоматические резюме и пункты действий, интегрируясь с Google Meet, Zoom и Яндекс Телемост.

Что такое транскрибация?

Это процесс преобразования записанной речи в текстовый формат. Он облегчает сохранение записей и хранение информации в цифровом формате, сокращая время на составление протоколов или отчётов.

Используйте ИИ для мозгового штурма

Определите цель мозгового штурма, сформулируйте запросы и анализируйте ответы. Это ускоряет процесс генерации идей и способствует креативности.

Польза мозгового штурма

• Ускоряет процесс генерации идей.

• Расширяет горизонты мышления.

• Улучшает креативность и инновации.

• Обеспечивает свежий взгляд на проблему.

• Помогает избегать творческих блоков.

Проверка грамматики

Для проверки текстов используйте инструменты, такие как LanguageTool или Главред. Эти редакторы помогут вам улучшить качество ваших материалов.

Использование ИИ для создания визуального контента

ИИ также может помочь в создании визуального контента. Вот несколько примеров:

1. Генерация изображений: компании используют такие инструменты, как DALL-E и Midjourney, для разработки уникального визуального контента.

2. Улучшение качества изображений: сервисы вроде Let's Enhance и Remini применяются для улучшения архивных фотографий.

3. Создание анимации: Animaker и Lumen5 позволяют быстро создавать анимационные видеоролики на основе фото и текстового контента.

4. Анализ и оптимизация контента: Canva и Visme помогают выбрать цвета и элементы дизайна, которые лучше воспринимаются целевой аудиторией.

Новые горизонты в работе с визуальным контентом открывают нейросети YandexART и Midjourney. Эти инструменты позволяют создавать изображения, анимации и тексты.

YandexART: ваш личный художник

YandexART — это мощный инструмент для создания визуального контента, который предлагает пользователям возможность генерировать изображения и анимацию с помощью простой текстовой команды. С десктопной версией, позволяющей делать до 50 генераций в день, и мобильным приложением с безлимитными возможностями.

Что может YandexART?

1. Создание изображений: YandexART позволяет создавать картинки на основе текстового описания. Пользователь вводит запрос, а ИИ генерирует уникальное изображение. Это может быть всё что угодно — от пейзажей до портретов.

2. Стилизация изображений: функция фильтров позволяет применять различные стили к созданным изображениям. Это может быть эффект акварели или пастельных тонов, что добавляет индивидуальности каждому произведению.

3. Создание коротких анимаций: YandexART не ограничивается статичными изображениями, он также способен создавать короткие анимации, что открывает новые возможности для видеоконтента.

4. Общая лента: пользователи могут просматривать работы других участников, что создаёт сообщество единомышленников и вдохновляет на новые идеи.

5. Лайки и сохранение работ: возможность ставить лайки и сохранять понравившиеся изображения делает процесс взаимодействия более увлекательным и социальным.

Как формулировать запросы для YandexART

Чтобы получить максимально качественный результат, важно правильно сформулировать запрос. Вот несколько ключевых параметров:

• Объект: начните с основного объекта вашего запроса (например, «кот» или «замок»).

• Характеристики объекта: уточните детали (например, «рыжий кот» или «старинный замок»).

• Местоположение объекта: опишите окружение (например, «на фоне гор» или «у окна»).

• Освещение: укажите тип освещения (например, «мягкое» или «неоновое»).

• Цвет: определите цветовую палитру (например, «яркий» или «пастельный»).

• Стиль: укажите художественный стиль (например, «винтаж» или «в стиле Пикассо»).

• Композиция: уточните ракурс (например, «портрет» или «с высоты птичьего полёта»).

• Объектив и настройки камеры: если хотите, добавьте детали о съёмке (например, «широкоугольный объектив»).

Советы по формулировке запросов:

1. Чёткость формулировки: чем яснее вы опишете желаемый результат, тем лучше будет итог.

2. Конкретные детали: добавляйте специфические элементы. Например, вместо «закат в горах» напишите «закат в заснеженных горах с соснами на переднем плане».

3. Определённый стиль: указывайте художественный стиль или эффект, например «портрет девушки в акварели».

4. Числа и собирательные существительные: используйте точные указания, например «две девушки» вместо «девушка».

5. Не перегружайте запрос: учитывайте ограничения по количеству символов — не более 500.

6. Экспериментируйте: если результат вас не устраивает, отредактируйте запрос и попробуйте снова.

Midjourney: искусственный интеллект для реалистичных иллюстраций

Midjourney — это ещё один замечательный инструмент для создания визуального контента. Эта нейросеть способна генерировать реалистичные иллюстрации по текстовым описаниям.

Промпты для Midjourney:

1. Конкретика: чётко указывайте объект и детали.

2. Основной объект + фон: определите как основной объект, так и его окружение.

3. Задать стиль: укажите желаемый художественный стиль.

4. Задать размер: определите размеры изображения.

5. Задать план: уточните композицию — общий план или крупный.

6. Экспериментируйте: не бойтесь пробовать разные комбинации запросов.

Искусственный интеллект открывает новые горизонты для креативных людей, образовательные программы на эту тему можно выбрать на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в разделе «Мероприятия». Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».