Использование бюджетных средств не по назначению, ошибки в бухгалтерском учёте и несоответствие зарплаты должностным окладам. Счётная палата Нижнего Тагила проверила детский лагерь «Золотой луг»

Счётная палата Нижнего Тагила проверила МАУ «Загородный детский оздоровительный лагерь “Золотой луг”» по вопросам соблюдения условий предоставления субсидий из бюджета города, расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2022 год. Всего было найдено 24 нарушения.

Проверяющие обнаружили, в частности, что не был утверждён стандарт качества выполнения муниципальной работы, предусмотренной муниципальным заданием. Выяснилось, что субсидия в размере 8 тысяч рублей была использована не в соответствии с условиями муниципального задания.

Также выявлено несоответствие заработной платы отдельных сотрудников лагеря окладу по занимаемой должности. Размер таких неправомерных расходов составил 47 тысяч рублей. Ещё одним нарушением стало наличие по отдельным должностям вакантных ставок, расходы на оплату труда по которым были включены при расчёте объёма субсидии из бюджета города.

Специалисты финансового контроля усмотрели нарушения в положении об оплате труда. Так, в нём появились отдельные должности, не соответствующие профессиональным квалификационным уровням. Помимо этого, были нарушения по расчёту премий в честь праздничных и юбилейных дат.

Также руководство лагеря оплатило работы по техническому содержанию оборудования в размере 43 тысячи рублей из выделенной субсидии, при том что содержать технику «Золотой луг» должен за свой счёт согласно договорам.

Кроме того, «Золотой луг» не прошёл государственную регистрацию права оперативного управления на 23 объекта недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 27 млн 428 тысяч рублей.

При ведении бухгалтерского учёта допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ, что повлекло за собой искажение показателей бухгалтерской отчётности за 2022 год на сумму 215 тысяч рублей. При планировании и осуществлении расходов в размере 203 тысячи рублей на текущий и капитальный ремонт объектов лагеря были допущены ошибки в порядке применения бюджетной классификации.

Также лагерь не выплатил неустойку за просроченный платёж за потребление электрической энергии в размере 617 рублей.

По итогам проверки в адрес детского лагеря внесено представление. Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района. Информационные письма получили замглавы по соцполитике, замглавы по финансово-экономической политике и управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики, отчёт о проверке направлен в Нижнетагильскую городскую думу и главе города.