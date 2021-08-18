Испачкали руки и получили дозу эндорфинов. Редакция «Между строк» протестировала новую гончарную школу в Нижнем Тагиле

В прошлые выходные в Нижнем Тагиле открылось новое творческое пространство — гончарная школа «Колокол». А уже на этой неделе там побывали журналисты АН «Между строк». О том, как прошёл необычный и запоминающийся тимбилдинг нашей редакции и почему подруги из Верхней Салды решили открыть «красивый» бизнес именно в Нижнем Тагиле, читайте в этом репортаже.

Гончарная школа «Колокол» была создана в 2015 году в Воронеже супругами Ариной и Ярославом Гончар. Она начиналась с бесплатных занятий на кухне однокомнатной квартиры, а уже спустя пару лет переросла в сеть гончарных школ в десятках городов России — от Москвы до Хабаровска.

В Екатеринбург франшиза зашла в 2019 году. И уже тогда подруги из Верхней Салды Наталья Малыгина и Любовь Апет задумывались о том, чтобы заняться этим эстетичным бизнесом. Но в 2019-м осуществить мечту не получилось. И вот в декабре 2020 года девушки увидели в Instagram «Колокола» объявление о поиске партнёров в Нижнем Тагиле. Сразу оговоримся, что по условиям франшизы открыть школу можно только в городах с численностью населения более 100 тысяч человек. А поскольку в Верхней Салде живёт чуть больше 40 тысяч жителей, Наталья и Любовь поняли — это их шанс.

«У меня в Салде студия флористики, Люба — мастер маникюра. В какой-то момент мы чуть-чуть заскучали, захотелось чего-то нового. Люба говорит: “А давай вести какие-нибудь мастер-классы?” Я говорю: “А давай откроем гончарную школу!” Она говорит: “А давай!” И мой муж Дима тоже загорелся этой идеей и подключился к нам, — рассказывает одна из создательниц гончарной школы в Нижнем Тагиле Наталья Малыгина. — Я давно слежу за франшизой “Колокол”, и, когда смотрю, что делают ребята, у меня начинают мурашки подниматься. Я уверена, что если что-то вызывает такие эмоции, то надо за это цепляться».

В декабре ребятам одобрили покупку франшизы, а весной Наталья, Дмитрий и Любовь прошли обучение в Воронеже. Там в течение месяца каждый день с утра до вечера они изучали основы гончарного дела, погружались в тонкости ведения этого бизнеса.

Помимо фирменного стиля, отработанных бизнес-процессов и возможности работать под именем узнаваемого бренда, школа «Колокол» открывает доступ к платформе с готовыми программами по мастер-классам, с контактами поставщиков.

Ремонт в будущей студии друзья из Верхней Салды делали три месяца. Говорят, с местом повезло — светлое помещение на 100 кв. м с панорамными окнами в центре города нашлось практически сразу.

«Мы не верим в истории про то, что не стоит делать бизнес с друзьями. Мы вот даже ещё ни разу не поругались, хотя пережили ремонт. Всё делали своими руками, прокладывали сюда воду, даже столы варили. Наняли только электрика. Когда мы занялись ремонтом, цены на стройматериалы очень выросли, с этим нам не повезло. Но вообще изначально этот бизнес больше про удовольствие, а не про деньги. Нам нравится то, что мы делаем. Это даёт возможность не концентрироваться на выручке», — говорит Любовь Апет.

В студии, помимо Натальи, Любови и Дмитрия, работают два мастера — студентки худграфа Юлия Обухова и Анастасия Васева — и администратор Карина. Наталья и Любовь помогают мастерам проводить мастер-классы, Дмитрий отвечает за «выпекание» изделий в профессиональной печи.

Знакомство со школой происходит уже на улице: сложно не заметить большое фирменное граффити на фасаде офисного здания на Циолковского. Автор работы — известный тагильский райтер Денис Благо. Дальше красота продолжается: студия расположена на втором этаже здания, внутри много света, чудесный бирюзовый цвет в оформлении и приятный запах глины.

В начале занятия всем выдают по 700–800 граммов глины. И тут же начинается волшебство: вам предлагают сформировать из приятной податливой массы ровный шарик. А потом хорошенько отбить его о рабочую доску! В этот момент все заботы прошедшего дня мигом улетучиваются.

В школе четыре гончарных круга. Даже несмотря на то, что от нашей редакции на мастер-класс пришли семь взрослых и двое детей, поработать за кругом успели практически все. И каждый почувствовал на себе его магическую силу: когда ты сосредоточен на глине, мир вокруг перестаёт существовать. Неслучайно гончарный круг используют в арт-терапии. А ещё глина, по словам Натальи Малыгиной, учит терпению, ведь можно потратить несколько часов, а результата так и не достигнуть.

«Сидя за гончарным кругом, я поймала кайф: глина очень приятная на ощупь, она расслабляет. Ещё сама атмосфера в "Колоколе" такая уютная, что чувствуешь себя как дома. Единственное, хотелось бы больше работать самой, без помощи мастеров. А в целом впечатления от посещения гончарной очень приятные. Думаю, я нашла себе новое хобби», — делится впечатлениями о новом опыте журналист Екатерина Кукина.

«Глина — очень приятный и податливый материал, работать с которым — одно удовольствие. Процесс лепки очень успокаивает и расслабляет. На первый взгляд может показаться, что работать за гончарным кругом тяжело, но это не так. Любое неверное движение всегда можно исправить и начать сначала. Вообще это занятие очень медитативное, поэтому попробовать я советую чуть ли не каждому — помогает разгрузить голову», — говорит журналист Анастасия Черемных.

За три часа, что длилось занятие, каждый создал готовое изделие: тарелки, кружки и одну пиалу. Даже самая маленькая участница мастер-класса, дочка нашего журналиста и фотографа Артёма Тимашева, под руководством мастера Юли слепила маленькую тарелочку в форме облака. Правда, результат мы увидим только через три недели. Сначала изделия будут сушить бока под плёнкой на полке, затем их отправят в печь и покроют глазурью.

«Рай для девятилетки. Я, как мама, пошла контролировать и помогать дочке, но скоро поняла, что в моей помощи там ни дочка, ни тем более мастер Настя не нуждаются. Ангельского терпения педагог. Мало того что она очень доходчиво и интересно рассказывает о технике, она не делает за ребёнка ничего, она действительно учит и направляет. Это так важно и ценно, что дочка не боялась и с каждой минутой её руки становились уверенней, движения — плавней. К концу занятия я была в шоке, как смело моя Мила пользовалась инструментами и была полноценной создательницей своей первой кружки-кошки. Потрясающее место, хочу туда ещё, уже сама за гончарный круг. И на свидание хочу за гончарным кругом», — признаётся редактор Жанна Коробейникова.

Жители Нижнего Тагила и, как показали первые дни работы «Колокола», соседних городов могут записаться на групповой или индивидуальный мастер-класс. Также можно приобрести курс на три месяца или полгода и даже получить новую профессию — после прохождения продвинутого курса ученики получают сертификат.

Кроме того, если вам надоели скучные посиделки за столом, создатели школы предлагают отметить любой праздник нетривиально. В «Колоколе» вам помогут организовать детский праздник, девичник и даже романтическое свидание — со свечами, фуршетом и фото в стилистике фильма «Приведение».

Расписание мастер-классов гончарной школы «Колокол» можно посмотреть на её сайте или в Instagram-аккаунте. Приятный бонус — до конца недели в честь открытия школы на все мастер-классы можно попасть со скидкой.