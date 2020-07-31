Ирландская вечеринка: инструкция «Афиши МС»

В первый уик-энд последнего летнего месяца предлагаем создать у себя дома или на даче атмосферу прекрасного «изумрудного острова» — Ирландии. Мы собрали для вас в одном тексте рецепты вкусных национальных блюд, подборку атмосферных фильмов и музыку от популярных ирландских исполнителей. Следуйте нашим инструкциям, и ирландская вечеринка сделает ваш выходной день!

Кухня

Боксти

Основа ирландской кухни — мясо, хлеб и картофель. Из этого сытного и такого родного русскому сердцу овоща в Ирландии готовят массу прекрасных блюд, но мы решили остановить выбор на одном — блинах боксти. Они похожи на наши драники, но способ приготовления чуть сложнее. Боксти начиняют мясом, грибами, бобами, беконом, сыром и грецкими орехами. Мы предлагаем самый простой рецепт традиционных лепёшек из картошки.

Ингредиенты:

— пшеничная мука, 270 г;

— картофельное пюре, 230 г;

— сырой картофель, 250 г;

— пахта или нежирные сливки, 230 мл;

— сливочное масло, 100 г;

— разрыхлитель, чайная ложка;

— соль по вкусу.

Приготовление

В небольшой чашке смешать муку, разрыхлитель и соль. Натереть сырой картофель, смешать его с пюре, затем добавить сухую смесь и хорошо перемешать. Постепенно вмешать сливки или пахту.

На разогретой сковороде растопить немного масла, выложить картофельное тесто в форме оладий, обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.

Творожный крамбл

Крамбл — блюдо ирландской кухни, которое можно приготовить как на десерт, так и в качестве закуски. Его можно делать с ягодами, фруктами, овощами, мясом или сыром.

Ингредиенты

Для начинки:

— творог, 250 г;

— сахар, 60 г;

— яйцо, 1 шт.;

— манная крупа, 15 г;

— ванильный сахар, 10 г;

— вишня, 100 г.

Для крошки:

— мука, 140 г;

— орехи, 25 г;

— сахар, 70 г;

— сливочное масло, 60 г;

— разрыхлитель, 2 г;

Приготовление

Для крошки в миску просеять муку с разрыхлителем, добавить сахар, измельчённые орехи и сливочное масло, нарубленное кусочками. Орехи подойдут любые — грецкие, арахис, фундук, миндаль. Перетереть все ингредиенты в крошку.

Для начинки смешать творог, сахар, ванильный сахар, манку и яйцо. Взбить все ингредиенты начинки блендером до однородности. Из вишен удалить косточки и добавить ягоды в начинку, перемешать.

Форму смазать сливочным маслом, высыпать примерно половину крошки или чуть меньше от общей массы, разровнять. Разогреть духовку до 180 градусов и отправить в неё форму с крошкой на 10 минут. Затем на крошку выложить творожную начинку. Сверху посыпать оставшейся крошкой.

Запекать крамбл с творогом и вишней до золотистой крошки в течение 30–35 минут. Тёплый крамбл полить сиропом или жидким джемом и сразу подавать к столу.

Ирландский кофе

Ингредиенты:

— чёрный кофе, 1 стакан;

— сахар, чайная ложка;

— сливки, ¼ стакана;

— взбитые сливки, 2 столовые ложки;

— лёд, 3 кубика;

— молотый мускатный орех по вкусу.

Приготовление

В миске смешайте горячий кофе, сливки и сахар. Слегка охладите. В высокий бокал положите 1 столовую ложку взбитых сливок и залейте кофе. Добавьте лёд. Сверху украсьте взбитыми сливками, посыпьте мускатным орехом.

Кино

Бруклин, 2015 год

История Эйлиш Лейси, которая покидает свою родную ирландскую деревню и отправляется на поиски работы в Америку. Девушка поселяется в Бруклине, постепенно излечивается от ностальгии и начинает наслаждаться воздухом свободы. В Бруклине Эйлиш влюбляется в хорошего парня, но трагические новости с родины заставляют её вернуться в Ирландию, где она встречает другого мужчину.

Однажды, 2007 год

Он — уличный музыкант, которому не достаёт уверенности в себе, чтобы исполнять свои собственные песни. Она — молодая мать, пытающаяся найти своё место в чужом для неё Дублине. Главные роли исполнили ирландский фолк-музыкант Глен Хансард и чешская пианистка Маркета Ирглова. Картина получила «Оскар» за лучшую песню.

Щедрость Перрье, 2009 год

Криминальная драма со звёздами ирландского кино Киллианом Мёрфи и Бренданом Глисоном. Действие картины разворачивается в Дублине вокруг трёх беглецов, спасающихся от гангстера по имени Перрье, который отчаянно пытается сохранить авторитет и деньги после случайного убийства преданного напарника.

Музыка

Ирландия славится не только вкусными блюдами, классными фильмами, но и великолепной музыкой. В ирландский плейлист мы включили треки знаменитых во всём мире U2, Snow Patrol, The Cranberries, Westlife, Enya и малознакомых широкой публике исполнителей.