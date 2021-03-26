Инженеры НТМК научились ремонтировать оборудование на 3D-сканерах

На ЕВРАЗ НТМК начали внедрять 3D-технологии при ремонтах основного металлургического оборудования. Также сканеры будут применяться для оценки точности изготовления деталей со сложной геометрией, которые невозможно измерить стандартными инструментами, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

Сканер Creaform HandyScan стоимостью 8 млн рублей уже внедрён в производство. С его помощью инженеры создают трёхмерные модели деталей. Затем их загружают в автоматизированные токарные станки с программным управлением, чтобы изготовить точные копии. Группа молодых перспективных инженеров уже прошла обучение у официального дистрибьютора 3D-оборудования для освоения трёхмерных технологий.

Со временем будет создана большая библиотека виртуальных моделей, которая придёт на смену классическим чертежам. Спектр применения широкий: на комбинате изготавливают детали для коксохимического, доменного и конвертерного производств, прокатных и вспомогательных цехов.

В первом полугодии 2021 года на комбинат поступят два 3D-принтера, на которых будут печатать модели для форм, используемых в качестве лекал при изготовлении крупногабаритных изделий. В течение нескольких лет планируется начать трёхмерную печать деталей из металла.

При этом на предприятии не планируют полностью отказаться от токарных станков — новые технологии будут дополнять прежние, повысят производительность и снизят себестоимость деталей.