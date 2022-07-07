Инженеры из Нижнего Тагила стали лауреатами премии Черепановых

Накануне в Екатеринбурге на Международной выставке ИННОПРОМ-2022 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил лауреатов юбилейной премии имени Черепановых. Чествование талантливых инженеров за вклад в развитие научно-технического прогресса региона состоялось в 25 раз, а лауреатами стали 30 специалистов.

Обладателями престижной премии стали и тагильчане. Награду из рук губернатора получили начальник инструментального производства АО «НПК «Уралвагонзавод» Андрей Давыдов, начальник вагоносборочного производства АО «НПК «Уралвагонзавод» Сергей Лавров и замначальника технического управления, начальник отдела аглококсодоменного производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Андрей Форшев.

Также за профессиональные достижения на производстве был отмечен творческий коллектив АО «ЕВРАЗ НТМК»: заместитель начальника управления – начальник отдела металлургии и непрерывной разливки стали Евгений Шеховцов, заместитель начальника цеха по технологии конвертерного цеха Владимир Егоров, начальник отдела эксплуатации огнеупоров Дмитрий Сушников, заместитель начальника цеха по технико-технологическому развитию конвертерного цеха Алексей Чиглинцев.