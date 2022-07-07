Инженеры из Нижнего Тагила стали лауреатами премии Черепановых

Накануне в Екатеринбурге на Международной выставке ИННОПРОМ-2022 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил лауреатов юбилейной премии имени Черепановых. Чествование талантливых инженеров за вклад в развитие научно-технического прогресса региона состоялось в 25 раз, а лауреатами стали 30 специалистов.
Обладателями престижной премии стали и тагильчане. Награду из рук губернатора получили начальник инструментального производства АО «НПК «Уралвагонзавод» Андрей Давыдов, начальник вагоносборочного производства АО «НПК «Уралвагонзавод» Сергей Лавров и замначальника технического управления, начальник отдела аглококсодоменного производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Андрей Форшев.
Также за профессиональные достижения на производстве был отмечен творческий коллектив АО «ЕВРАЗ НТМК»: заместитель начальника управления – начальник отдела металлургии и непрерывной разливки стали Евгений Шеховцов, заместитель начальника цеха по технологии конвертерного цеха Владимир Егоров, начальник отдела эксплуатации огнеупоров Дмитрий Сушников, заместитель начальника цеха по технико-технологическому развитию конвертерного цеха Алексей Чиглинцев.
«Сегодня мы в 25 раз чествуем выдающихся уральских инженеров, исследователей, рационализаторов, специалистов по внедрению передовых технологий. Современный инженер – это профессионал высокого класса и признанный инноватор, который умеет перекинуть мост из настоящего в будущее. День за днём российская промышленность адаптируется к новой геополитической реальности. В этой ситуации мы должны делать ставку на ускоренное создание и запуск отечественных разработок, увеличение объёма высокотехнологичных производств, снижение доли импортных закупок. Это долгосрочный вектор развития», – сказал Евгений Куйвашев.