Инвалиды в России смогут подавать документы для соцподдержки в электронном виде

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому с 1 июля 2020 года россияне с ограниченными возможностями смогут подавать заявления в профильные органы в электронном виде. Пока что это возможно только при наличии справки на бумажном носителе.

«Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации», — цитирует РИА Новости председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщается в документе, ответственным за предоставление указанных сведений назначен Пенсионный фонд. Данная услуга будет осуществляться безвозмездно в электронной форме, с использованием единых форматов и средств криптографической защиты информации.

Также новый закон даст россиянам с инвалидностью право на бесплатную парковку. Для них предлагается отводить не менее 10% мест на парковках общего пользования. После вступления закона в силу, региональным и муниципальным властям необходимо будет самостоятельно сверяться с данными федерального реестра инвалидов, чтобы получить информацию об инвалидности, «оформленную» на автомобиль.