Инвалиды смогут получить техсредства для реабилитации через портал госуслуг

С 13 июля на госуслугах можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Граждане с инвалидностью смогут без личного обращения в уполномоченный орган подать заявление через госуслуги о предоставлении (ремонте или замене) техсредств реабилитации и протезов, собаки-поводыря, компенсации расходов на её содержание и ветобслуживание. Также россияне могут подать заявку на компенсацию затрат на поездку к месту выдачи техсредств реабилитации.

«Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на портал “Госуслуги” позволит упростить процесс получения услуг для граждан с инвалидностью», — пояснил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.