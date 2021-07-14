Общество

Инвалиды смогут получить техсредства для реабилитации через портал госуслуг

14.07.2021 10:26
Инвалиды смогут получить техсредства для реабилитации через портал госуслуг

С 13 июля на госуслугах можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ. 

Граждане с инвалидностью смогут без личного обращения в уполномоченный орган подать заявление через госуслуги о предоставлении (ремонте или замене) техсредств реабилитации и протезов, собаки-поводыря, компенсации расходов на её содержание и ветобслуживание. Также россияне могут подать заявку на компенсацию затрат на поездку к месту выдачи техсредств реабилитации. 

«Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на портал “Госуслуги” позволит упростить процесс получения услуг для граждан с инвалидностью», — пояснил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

  • В апреле сообщалось о внедрении в России сервиса «Онлайн-помощь при инвалидности». Он позволяет дистанционно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы, обжаловать её решение, внести изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, получить справку об инвалидности при изменении персональных данных, дубликат справки об инвалидности, копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.
Фото: 
АН «Между строк» / Владимир Серов
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