Интернет для бизнеса: «Ростелеком» запустил акцию для компаний Нижнего Тагила к 300-летию города

«Ростелеком» к 300-летию Нижнего Тагила запустил специальную акцию для местных компаний. Тагильские предприятия смогут полгода пользоваться качественным интернетом на скорости 30 Мбит/с по праздничной цене — 300 рублей в месяц.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Акция станет подарком ко Дню города для компаний Нижнего Тагила. Стабильная сеть позволит предприятиям передавать большие объёмы информации, открывать интернет-магазины, запускать группы в социальных сетях, проводить онлайн-совещания, тем самым повышая конкурентоспособность бизнеса. Готовая инфраструктура, созданная нашей командой в Нижнем Тагиле, позволит в короткие сроки произвести все работы по обеспечению организаций телекоммуникационной инфраструктурой».

После подключения местные компании смогут воспользоваться большим спектром телеком-услуг провайдера. Например, у предприятий появится возможность выбрать «Облачное видеонаблюдение» для безопасности, «Виртуальную АТС» для повышения эффективности бизнес-коммуникаций или телевидение с собственными заставками, чтобы рассказывать клиентам об акциях и предложениях.

Оставить заявку представители предприятий Нижнего Тагила могут по телефону: 8 (3435) 42-04-40. Заполненные формы принимаются до 12 августа включительно. Количество абонентов по акции ограничено, предложение действует только для новых клиентов.

Партнёрский материал