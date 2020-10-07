«Интерфакс»: Российские правоохранительные органы не нашли оснований для уголовного дела из-за отравления Навального

Правоохранительные органы по-прежнему не находят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, со ссылкой на осведомлённый источник пишет «Интерфакс».

Собеседник агентства не уточнил, завершена ли доследственная проверка, начатая транспортной полицией сразу после госпитализации оппозиционера, и каковы её результаты. Издание также отмечает, что не располагает прямым комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России. Накануне ОЗХО заявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества «Новичок», которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.