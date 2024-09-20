Интерактивная карта небезопасных для женщин мест появилась в Нижнем Тагиле

Женский волонтёрский проект «Попутчица» запустил интерактивную карту небезопасных мест в городах России. На карте отмечены небезопасные места в российских городах, в том числе в Нижнем Тагиле. Создательницы карт отмечают, что пока на них отображается не так много мест, и призывают пользовательниц сделать свой город безопаснее, добавив метку на карту.

На интерактивной карте Нижнего Тагила уже появилось два небезопасных места. Так, рядом с трамвайной остановкой «Центр оптовой торговли» в вечернее время «проезжают мужчины и сигналят, предлагают довезти до дома или прокатиться». На второй метке указано, что на автобусных остановках по улице Мира в общественный транспорт часто заходит светловолосый мужчина средних лет, который трогает девушек. По словам автора, его не останавливают замечания, крики и даже агрессивные действия, когда женщины прилюдно силой убирают его руки со своего тела.