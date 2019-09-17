Инструкция после отпуска: на чём сэкономить этой осенью

После летних отпусков достаточно трудно войти в привычное финансовое русло. Вместе с сотовым оператором МОТИВ мы подготовили для вас 6 советов, которые помогут сэкономить этой осенью.

Сотовая связь. Если вы недавно купили смартфон или только планируете приобрести устройство, у вас есть отличная возможность получить бонусы от МОТИВ: 1000 рублей на баланс или 3 месяца безлимитного скоростного интернета. Одной тысячи хватит для оплаты нескольких месяцев использования «Своего тарифа» или других пакетов услуг оператора. К тому же «Свой тариф» можно настроить для себя, выбрав нужное вам количество минут и гигабайт.

Бонус действует при покупке в любом магазине на территории России. Чтобы его получить, просто оставьте заявку на сайте или в ближайшем салоне связи оператора. Подробности акции читайте на motivtelecom.ru.

Развлечения. Чтобы осенние вечера были интересными, следите за городской афишей, где регулярно анонсируют бесплатные мероприятия: фестивали, выставки, мастер-классы, мероприятия в торговых центрах, которые помогут разнообразить досуг. Отслеживать события можно на сайте и в сообществах «ВКонтакте».

Спорт. Пока на улице хорошая погода, замените зал в финтес-центре на занятия на свежем воздухе. Заниматься спортом с той же эффективностью вы можете в ближайшем парке или воркаут-площадках, которые находятся на территории некоторых школ.

Транспорт. Если у вас есть возможность, откажитесь от автомобиля в пользу общественного транспорта и пеших прогулок ранней осенью. А если добираться пешком далеко, можно арендовать велосипед или самокат, например на ул. Горошникова.

Одежда. Смена сезонов всегда оборачивается покупкой новых вещей. Чтобы сэкономить, приобретайте одежду на следующий период в конце сезона, когда магазины распродают старые коллекции. Если вы совсем не хотите тратить средства, то можете устроить с друзьями вечеринку по обмену вещами. У каждого найдётся то, что было куплено, но почти не использовалось.

Путешествия. А что же делать тем, кто не успел побывать в отпуске? Не расстраиваться и помнить, что на многих морских курортах сентябрь — это бархатный сезон. А если отправиться в поездку в октябре, можно сэкономить на покупке тура и застать умеренно тёплую и солнечную погоду. Приятный бонус: туристов в это время меньше, чем в разгар сезона, и вы сможете по-настоящему насладиться отдыхом.

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