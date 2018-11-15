Instagram восстановил аккаунт Рамзана Кадырова. Глава Чечни опубликовал пост про свой пистолет и вновь оказался заблокирован

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram (kadyrov_95), удалённый в декабре 2017 года, восстановлен, сообщил сам Кадыров в своём телеграм-канале.

«Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — написал он.

Глава Чечни не пояснил, как именно ему удалось добиться восстановления аккаунта. Администрации Instagram и Facebook пока не прокомментировали эту новость.

Первый пост в восстановленном аккаунте Рамзан Кадыров посвятил пистолету. Текст представляет собой обращение, в котором Кадыров называет свой пистолет «другом» и «братом».

«Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. <…> Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони», — сказано в посте.

После публикации аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram вновь оказался недоступен.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — говорится в сообщении.

Facebook удалила аккаунты Рамзана Кадырова в своих проектах вскоре после его включения в американский «список Магнитского». Минфин США счёл Кадырова «ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьёзные нарушения прав человека».