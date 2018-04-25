Instagram разрешил пользователям скачивать данные с аккаунтов

Сервис Instagram предоставил пользователям возможность загрузить со своих аккаунтов данные, включая фотографии, видеозаписи и комментарии к ним, сообщает TechCrunch. Подать запрос на скачивание можно только через десктопную версию Instagram в разделе «Конфиденциальность и безопасность».

«Скачайте копию материалов, которыми вы делились в Instagram. Мы отправим вам по электронной почте ссылку на файл с вашими фото, комментариями, информацией профиля и т. д. Мы обрабатываем не более одного запроса на аккаунт одновременно. Сбор данных может занять до 48 часов», — говорится в сообщении сервиса.

Представитель Instagram подтвердил TechCrunch, что услуга по загрузке данных с профиля «в данный момент доступна каждому пользователю в сети, но версию для iOS и Android ещё разрабатывают». Среди данных, которые можно загрузить, — информация с профиля, фотографии, видеозаписи, истории в архиве (с декабря 2017 года), имена подписчиков и тех, на кого подписан пользователь, личные сообщения, комментарии, «лайки», история поисков, настройки и другая информация. Появление новой функции необходимо Instagram, чтобы соответствовать новым правилам Евросоюза, касающимся персональных данных пользователей. Они вступают в силу 25 мая, объясняет TechCrunch.

О планах позволить пользователям по всему миру загружать данные со своего профиля также заявил мессенджер WhatsApp. Это делается также для того, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза. Пользователи WhatsApp смогут загружать информацию со своего аккаунта, включая фотографию профиля и названия групп, в которых они состоят. При этом сами сообщения скачать при помощи этой функции будет невозможно. WhatsApp также поднял минимальный разрешённый возраст своих пользователей с 13 до 16 лет в Европе и создал отдельное юридическое лицо для работы на территории ЕС. Instagram и WhatsApp принадлежат Facebook, которая ранее оказалась в центре скандала с компанией Cambridge Analityca. Её обвинили в использовании данных миллионов пользователей социальной сети для политических кампаний.