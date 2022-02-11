Общество

Инспекторы Висимского заповедника задержали браконьеров на реке Сулём

11.02.2022 16:15
Инспекторы Висимского заповедника задержали браконьеров на реке Сулём

Инспекторы Висимского заповедника накануне задержали браконьеров. Нарушители занимались ловлей  рыбы в охранной зоне на реке Сулём, сообщили АН «Между строк» в администрации заповедника. 

Рыбаки были подготовлены основательно: инспекторы изъяли 15 капканов, ледобур и 10 удочек.  По словам сотрудников заповедника, дорогу к данному месту на реке мог найти только знающий человек. При этом нарушители  утверждали, что заехали на территорию случайно и в этом месте впервые.

Как пояснили специалисты, на охраняемой территории запрещена рыбная ловля. На данный момент на нарушителей составлен административный протокол по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)

Фото: пресс-служба Висимского заповедника 
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