Инспекторы Висимского заповедника задержали браконьеров на реке Сулём

Инспекторы Висимского заповедника накануне задержали браконьеров. Нарушители занимались ловлей рыбы в охранной зоне на реке Сулём, сообщили АН «Между строк» в администрации заповедника.

Рыбаки были подготовлены основательно: инспекторы изъяли 15 капканов, ледобур и 10 удочек. По словам сотрудников заповедника, дорогу к данному месту на реке мог найти только знающий человек. При этом нарушители утверждали, что заехали на территорию случайно и в этом месте впервые.

Как пояснили специалисты, на охраняемой территории запрещена рыбная ловля. На данный момент на нарушителей составлен административный протокол по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)