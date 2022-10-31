Инспекторы ГИБДД предупреждают пешеходов и водителей о снегопадах

Госавтоинспекторы напоминают пешеходам и водителям о безопасности на дорогах и тротуарах в межсезонье и призывают быть внимательными. Из-за снегопада и внезапного наступления зимы в Нижнем Тагиле автолюбителям необходимо не только соблюдать ПДД, но и предотвращать опасные ситуации.

Главной угрозой в межсезонье становится снег и ночные понижения температуры, приводящие к обледенению подходов к дороге, водителям необходимо заранее отрегулировать скорость и снижать её до минимума. Кроме того, госавтоинспекторы предостерегают от опасных манёвров и рекомендуют на дорогах своевременно предупреждать других водителей о намерениях совершить повороты, чтобы избежать резких торможений.

Нужно помнить, что в зоне риска оказываются и пешеходы, которые зачастую перебегают дорогу в неположенном месте или внезапно выходят на проезжую часть, не используя при этом светоотражающие элементы на одежде. Пешеходам необходимо задуматься о безопасности и помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на заснеженной, мокрой или обледенелой дороге.