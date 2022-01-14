Инспекторы ДПС Нижнего Тагила помогли семейной паре из Магнитогорска, у которой на трассе сломался автомобиль

13 января на автодороге под Нижним Тагилом сотрудники ДПС помогли семейной паре из Магнитогорска, у которой сломался автомобиль.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», ранним утром в дежурную часть полиции поступил звонок от мужчины, который сказал, что его автомобиль сломался на выезде из Нижнего Тагила. Сотрудники правоохранительных органов передали сообщение в ГИБДД. Renault Logan, на котором мужчина с семьёй возвращался домой в Магнитогорск, заглох у посёлка Черноисточинск.

По вызову выехали патрульные экипажа ГИБДД лейтенант полиции Сергей Котовщиков и сержант полиции Алексей Галкин.

«Муж и жена рассказали автоинспекторам, что живут в Магнитогорске, приезжали в Тагил по делам и уже направлялись к себе домой. Во время движения случилась поломка, автомобиль заглох и больше не запускался. Семья в ночное время по телефону стала обращаться в многочисленные службы для эвакуации и транспортировки автомобиля до места проживания», — сообщили в ведомстве.

Во всех дорожных службах пара получила отказ в помощи и спустя два часа решила обратиться в полицию. Инспекторы ДПС предложили супругам отогреться в патрульном автомобиле и за это время нашли эвакуатор, водитель которого был готов довезти машину сразу до Магнитогорска.

Сотрудники дорожно-патрульной службы предупреждают, что при возникновении нештатных ситуаций на дорогах граждане всегда могут обратиться к сотрудникам полиции на дороге или позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 (3435) 47-70-01 или 102 с мобильного телефона, а также по номеру Единой службы спасения 112.