Инспекторов ГИБДД лишили права снимать с машин номера

Президент России Владимир Путин официально запретил сотрудникам Госавтоинспекции снимать регистрационные номера с автомобилей, со ссылкой на текст указа пишет «Интерфакс».

В соответствии с документом, сотрудникам ДПС запрещается снимать с автомобилей номера в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

В то же время за ГИБДД сохраняется право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством (...) до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».