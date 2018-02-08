Инспекторам ДПС запретили отстранять пьяных судей от управления автомобилем

Сотрудникам Дорожно-патрульной службы (ДПС) запретили отстранять судей от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения, пишет «Коммерсантъ». Новые правила установлены вступившим в силу приказом МВД № 948.

Ранее сотрудник ДПС имел право обращаться с судьёй, совершившим правонарушение, как с рядовым водителем. Теперь инспектор может лишь составить рапорт с изложением сути нарушения, передать его руководителю, который, в свою очередь, передаст материалы в надзорное ведомство.

Приказ МВД также уточняет, что водитель, отказавшийся предоставить автомобиль сотрудникам полиции, ФСБ, ФСО или врачам, не должен привлекаться к ответственности по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», предполагающей наказание в виде административного ареста. Для таких случаев в КоАП есть отдельная статья 12.25, предусматривающая штраф до 500 рублей.

Запрет на отстранение от управления автомобилем и направление на освидетельствование действовали ранее в отношении сотрудников прокуратуры. Необходимость этого в Генпрокуратуре объясняли тем, что на их сотрудников могут оказать давление, необоснованно привлекая к ответственности. При этом в прокуратуре отмечали, что механизм привлечения прокуроров к ответственности через рапорты инспекторов работает эффективно.

В регламенте МВД отдельно прописано, что в отношении зарегистрированных кандидатов в президенты РФ, депутатов и кандидатов в депутаты Госдумы, членов избиркомов и ряда других лиц постановления об административных нарушениях выносятся на общем основании. До принятия поправок в этом перечне были и судьи.