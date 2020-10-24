The Insider: Россия производит «Новичок» для спецслужб

Расследовательская группа Bellingcat, Der Spiegel, The Insider и радио «Свобода» выяснили, кто и где произвёл яд «Новичок», которым был отравлен Алексей Навальный. Расследователи утверждают, что Россия после распада СССР продолжила разрабатывать химическое оружие в обход международной конвенции. Работы над «Новичком», по данным журналистов, ведутся под руководством выходцев из военных научных институтов, занимавшихся этим в советское время.

Авторы расследования пришли к выводу, что в разработке отравляющих веществ из группы «Новичок» участвовали два российских научных центра: научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны РФ (ГНИИИ) в Петербурге и научный центр «Сигнал» в Москве. Кроме того, есть вероятность, что они тесно сотрудничали с офицерами ГРУ России.

«Радио “Свобода” внимательно изучило госзакупки, патенты и открытые научные публикации, связанные с НЦ "Сигнал". В этих данных мы обнаружили, что московский "Сигнал" тесно сотрудничает с петербургским Научно-исследовательским испытательным институтом военной медицины МО РФ (ГНИИИ ВМ) и его директором Сергеем Чепуром», — пишет Радио «Свобода».

Эксперты по химическому оружию предположили, что при изготовлении яда, которым отравили Алексея Навального, была использована новая технология: яд поместили в нанокапсулу, которая медленно разлагается в организме и позволяет отсрочить и замаскировать отравление. Оба этих фактора проявились при отравлении Навального.

27 сентября 2017 года Россия отчиталась о полном уничтожении химического оружия. Работы по уничтожению велись на полигоне «Кизнер» (Удмуртия). За их ходом в режиме телемоста наблюдал лично Владимир Путин.