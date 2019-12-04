The Insider обнаружил недвижимость более чем на миллиард рублей у одного из авторов законопроекта о физлицах-иноагентах

Расследование The Insider выявило, что глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей, а его фирма связана с кипрскими офшорами.

Депутат-справедливоросс является одним из авторов закона о признании физических лиц иностранным агентами. В Госдуме Левин представляет Пензенскую область. В расследовании утверждается, что официальный годовой доход чиновника составляет 12 млн рублей, также ему принадлежит пентхаус в Москве площадью 225 кв. метров. Рыночная стоимость жилья Левина оценивается в 200 млн рублей. По данным издания, пентхаус был приобретён ещё до избрания в парламент, но квартиры указанной площади в публичной части его декларации нет. При этом права собственности на этот объект подтверждаются выпиской из Росреестра.

Сам Левин объяснил несовпадение в площади наличием лоджий и балконов, которые не включены в данные Росреестра о размерах квартиры.

The Insider также выяснил, что Левин владеет особняком в посёлке Павлово под Истрой площадью 1934 кв. метра. Его рыночная стоимость составляет порядка 700 млн рублей. Помимо этого, депутату принадлежат участки земли в Краснодарском крае. Кадастровая стоимость только двух из них, расположенных на Таманском полуострове, составляет более 82 млн рублей.

Перед избранием в Госдуму в 2011 году Леонид Левин указал, что на 100% контролирует ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани». Фирма, специализирующаяся на пиар-услугах, была учреждена им в 2002 году вместе с кипрской компанией A.R A.R Management. По данным The Insider, она контролируется ещё двумя офшорами — ROMANOS NOMINEES и SCOPACO NOMINEES, которые записаны на «номиналов» Пинелопи Папапетроу (Pinelopi Papapetrou) и Криса Скордиса (Christ Skordis). Scordis, Papapetrou & Co ориентирована на клиентов из России, её называют «крымской прачечной». Юристы предоставляют услуги по регистрации офшоров, в том числе на адреса своих сотрудников. Фирмой руководит Христодулос Василиадис, которого Алексей Навальный называл номинальным директором, а «Ведомости» писали о нём как о помогающем россиянам оформлять «структуру владения активами».

На прямой вопрос, пользовался ли он когда-нибудь услугами юридической фирмы Scordis, Papapetrou & Co, Левин не ответил. Вместо этого он подчеркнул, что в данный момент у него «ни с какими структурами нет отношений собственности или управления».